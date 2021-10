Fatalny weekend na drogach w powiecie olkuskim. Dwa wypadki i czterech pijanych kierowców! [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

W weekend, od 1 do 3 października na terenie powiatu olkuskiego doszło do aż 12 zdarzeń drogowych, a w tym dwóch wypadków. Policjanci zatrzymali również czterech pijanych kierowców. Nieprawidłowe zachowania na drodze na przykład nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami to tylko niektóre z przyczyn tych zdarzeń.