Firma z Nowego Sącza remontuje ponad kilometr drogi powiatowej w Szalowej, gmina Łużna

Kęty. Koniec z marnowaniem jedzenia. Pierwsza w powiecie oświęcimskim jadłodzielnia otwarta przy ul. Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

Koniec z marnowaniem jedzenia. Przynajmniej w Kętach (pow. oświęcimski). Minęły dokładnie trzy miesiące od wdrożenia planu w życie. W czwartkowe popołudnie (22 lipca 2021 r.) oficjalnie otwarto mieszczącą się na Starym Targu przy ul. Wszystkich Świętych w Kętach Jadłodzielnię Zbyszka. Do lodówki przekazane zostały pierwsze potrawy i produkty spożywcze, a przybyli na otwarcie goście częstowali się tym, na co mieli ochotę. To jedyne takie miejsce w gminie Kęty i w całym powiecie oświęcimskim. Będą kolejne?