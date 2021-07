Fryzura bob z grzywką. Modne, krótkie fryzury na lato 2021! Szybkie i niezbyt wymagające fryzury ZDJĘCIA 24.07.2021

Fryzura bob z grzywką: modna i uniwersalna

Kolejny raz powrócił do nas damski „bob”, który jest bardzo modną, uniwersalną fryzurą i pasuje do większości typów urody. Modny będzie również klasyczny „paź”, czyli proste i gładkie ułożenie włosów. Obie te fryzury są krótkie i mają jedną, wspólną zaletę – włosy po umyciu szybko schną. Czego chcieć więcej?

Każda kobieta chce na wiosnę coś zmienić w swoim wyglądzie, a nowa fryzura jest do tego kluczem! Świeżo ścięte, ułożone, a przede wszystkim praktyczne włosy dodają nam uroku i kobiecości, ale przede wszystkim sprawiają, że się dobrze czujemy.

Modne fryzury na wiosnę 2020 - fryzury typu paź, krótki bob z grzywką

Jeśli cięcie włosów jest wykonane profesjonalnie, to nie wymaga długiej stylizacji i ładnie się układa. Fryzura „na pazia” to bardzo krótkie włosy, najczęściej sięgające do linii brody. Jednak cieniowanie jej to już kwestia gustu. Grzywka to już nasza dowolność. Może być całkiem podstrzyżona, naturalna, rozdzielona na boki, półokrągła – równa, podkręcona lub prosta. Dodatkową opcją w tym uczesaniu jest wywinięcie kosmyków na przodzie w celu stworzenia artystycznego nieładu.