Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą nagrodzona przez UEFA. W reprezentacji Słodka Polska grają krakowianie [ZDJĘCIA]

- Ta nagroda to ogromne wyróżnienie. Taki zastrzyk pieniędzy bardzo się przyda. Fundusze potrzebne są przede wszystkim na organizację meczów wyjazdowych reprezentacji Słodka Polska. Staramy się o spotkania z Juventusem Turyn, Tottenhamem Londyn i West Hamem Londyn. Są też rozmowy o grze z Bayernem Monachium i Barceloną - mówi Grzegorz Grodzki, kierownik reprezentacji diabetyków Słodka Polska do lat 13.

Każdego roku UEFA Foundation for Children Award jest przyznawana około dwudziestu europejskim organizacjom pozarządowym, które działają w futbolu, głównie na rzecz dzieci. Tym razem Polski Związek Piłki Nożnej zgłosił do tego wyróżnienia Fundację dla Dzieci z Cukrzycą, która swoimi działaniami udowadnia, że dzieci chorujące na cukrzycę mogą i wręcz powinny grać w piłkę. W ramach swojej działalności Fundacja prowadzi także projekt o nazwie „Słodka Polska”, czyli piłkarskie reprezentacje diabetyków w kategoriach do lat 10, 13 i 16, a także drużynę seniorską.

Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN, podkreśla: – Cieszymy się, że UEFA po raz kolejny doceniła zgłoszoną przez nas kandydaturę. Od początku roku mamy możliwość przyglądać się z bliska działaniom Fundacji w obszarze piłki nożnej. Projekt „Słodka Polska” to doskonały przykład walki z wykluczeniami, w tym przypadku spowodowanymi nieuleczalną chorobą. Byliśmy pewni, że to idealna kandydatura do tej nagrody. Liczymy, że przyczyni się ona do jeszcze większego zainteresowania futbolem wśród diabetyków – zaznacza Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN.