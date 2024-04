Futbol australijski zawita do Krakowa. Pod Wawelem powstanie nowa drużyna?

Wydarzenie, które rozpocznie się 20 kwietnia o godzinie 12 na boisku położonym na tyłach VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Śniadeckich 12b, obejmie serię sześciu meczów towarzyskich. Zmierzą się w nich trzy zespoły z polskiej ligi: Silesia Miners, Wrocław Lions i Warsaw Bisons oraz reprezentant ligi londyńskiej North London Lions.

Zawody zorganizowane przez menedżera Silesia Miners Bartka Głogowskiego mają na celu nie tylko krzewienie ducha sportowej rywalizacji, ale także promocję samej dyscypliny.

Każdy z widzów będzie mógł porozmawiać z polskimi i australijskimi zawodnikami, poznać zasady i rozwiać wątpliwości dotyczące tej dyscypliny. Zasady gry w futbol australijski różnią się bowiem od przepisów coraz popularniejszego w Polsce futbolu amerykańskiego.

Ten towarzyski turniej to coś więcej niż tylko seria meczów, to strategiczne posunięcie mające na celu osadzenie futbolu australijskiego w kulturalnych i sportowych ramach Krakowa. Dzięki połączonym wysiłkom lokalnych i międzynarodowych graczy, wydarzenie ma rozpalić pasję do tej dyscypliny, torując drogę do powstania nowej, dynamicznej drużyny w Krakowie i dalszego rozszerzania zasięgu tego sportu w Polsce - zaznacza Bartosz Głogowski, dodając, że to inkluzywny sport, w którym każdy znajdzie pozycję dla siebie, niezależnie od płci czy warunków fizycznych.