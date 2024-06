Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla Krakowa i Małopolski. Sprawdź mapę i radar burzowy online

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże oraz niemal w całym kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowane sumy opadów w trakcie burz do 35 mm, na północnym wschodzie możliwe około 40 mm. Bez opadów na Wybrzeżu, gdzie w nocy i w dzień będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura w dzień od 20°C do 23°C, jedynie nad morzem chłodniej, od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, nad morzem z północnych. W trakcie burz porywy do 70-80 km/h.