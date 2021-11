Gmina Oświęcim. Pijany ojciec, odwożąc samochodem dziecko do szkoły, spowodował wypadek w Zaborzu AKTUALIZACJA Bogusław Kwiecień

Na ul. Jezioro w Zaborzu (gm. Oświęcim) doszło do wypadku z udziałem opla prowadzonego przez 31-letniego mieszkańca Oświęcimia, który mając w organizmie promil alkoholu postanowił samochodem zawieźć do szkoły swoje dziecko. W efekcie pijanego rajdu doprowadził do zderzenia z innym samochodem oraz słupem energetycznym. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Zatorskiej z Grojecką doszło do wypadku z udziałem nietrzeźwego pieszego. AKTUALIZACJA