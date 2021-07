Groźny wypadek na DK 73 w Radwanie. Jedna osoba została ranna po zderzeniu volkswagena i BMW [ZDJĘCIA] Robert Gąsiorek

Do niebezpiecznego wypadku doszło dziś (3.07) około godziny 18 na drodze krajowej nr 73 w Radwanie. Zderzyły się tam osobowe BMW i volkswagen. Kierowca jednego z pojazdów trafił do szpitala. Deszczowa sobota była wyjątkowo trudna dla kierowców i w całym regionie doszło do kilku wypadków i kolizji.