Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Słoń szalał na scenie. Co tam się działo! Mamy ZDJĘCIA Redakcja Kraków

Za nami kolejna impreza z cyklu Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Tym razem gwiazdą imprezy był Słoń, czyli twórca takich hitów, jak: Sicario, Wojna Totalna, Clint Eastwood, Yeah Bwoy i wielu innych. To była gorąca impreza do rana. Zobaczcie, co tam się działo.