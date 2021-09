Hybrydowe paznokcie 2021: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 25.09.2021 OPRAC.: esz

Szukasz pomysłu na delikatny manicure na co dzień? Nudziaki to klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Kobiety uwielbiają kolor nude, ponieważ pasuje do każdego kształtu paznokci. Kwadratowe, okrągłe, migdałki, nieważne! Ten kolor zawsze się sprawdzi. Po drugie, zarówno krótkie jak i długie paznokcie będą wyglądać bosko w odcieniach nude. Manicure w cielistych kolorach zawsze prezentuje się modnie i elegancko. Stylizację paznokci możesz uzupełnić dodając brokatowe akcenty. Przygotowaliśmy TOP 20 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe z wykorzystaniem lakierów w kolorze nude. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.