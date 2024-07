Jak dojechać do krakowskiego zoo. Straż miejska przypomina o zasadach. Ignorowanie znaków kończy się mandatem

Podczas ostatniego upalnego weekendu wielu mieszkańców Krakowa oraz turystów również wybrało się do zoo, aby spędzić wolny czas w otoczeniu egzotycznych zwierząt. Skutkiem tego był zwiększony ruch samochodowy na drogach dojazdowych do zoo. Wielu kierowców ignorowało znaki albo zapomniało, że w weekendy i dni świąteczne obowiązuje zakaz wjazdu na drodze prowadzącej do ogrodu zoologicznego i ich rodzinna wycieczka wyszła o wiele drożej, niż mogłoby to wyglądać z wcześniejszych planów.

Akcja strażników miejskich w Lesie Wolskim w miniony weekend zakończyła się ujawnieniem 68 wykroczeń i nałożeniem 41 mandatów. Dlatego przypominamy, że dojazd samochodem pod bramy ogrodu zoologicznego jest możliwy tylko od poniedziałku do piątku w dni powszednie. W dni wolne i świąteczne obowiązuje zakaz wjazdu na teren Lasu Wolskiego.

Niestrzeżony parking naprzeciw zoo mieści 35 samochodów.