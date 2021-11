Jak Olkusz odzyskał niepodległość. Mieszkańcy Srebrnego Miasta wzięli sprawy w swoje ręce

Jak Olkusz odzyskał niepodległość. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce

1 listopada 1918 roku po zmroku grupa konspiratorów zorganizowała atak na komendę obwodową znajdującą się na olkuskim rynku. Mieściła się ona w budynku, w którego podziemiach obecnie funkcjonuje muzeum Podziemny Olkusz. Polakom udało się przejąć kamienice.

Konspiratorom pomógł austriacki oficer, kapitan Józef Schneider, dzięki któremu przejęli oni magazyn broni. Posłańcy ruszyli w teren, by ściągnąć więcej osób do walki. Olkusz powoli przechodził w polskie ręce. Cała operacja odbyła się w nocy. Sprawiło to, że z początku nie wiedziało o niej wielu mieszkańców a nawet cesarsko-królewski komendant obwodu Clam Martinic.