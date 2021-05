Jechał motocyklem i rozbił się. Odleciał śmigłowcem sanitarnym do szpitala

Mucharz. 15-latek, który oblał się benzyną walczy o życie w krakowskim szpitalu. Wykluczono udział osób trzecich w podpaleniu [13.05.2021]

Nie 50, jak początkowo szacowano a aż 70 proc. ciała 15-latka z Mucharza (pow. wadowicki) uległo poparzeniom. Nastolatek, który we wtorek (4.05.2021) oblał się benzyną walczy teraz o życie w krakowskim szpitalu. Czeka go m.in. przeszczep skóry. Czy chłopiec chciał się zabić? Czy był to nieszczęśliwy wypadek? To ustala prokuratura. Policja już wykluczyła udział osób trzecich w podpaleniu.[AKTUALIZACJA 13.05.2021]