Jezioro Rożnowskie. Kobieta płynąca skuterem wodnym wbiła się w motorówkę

Stanisław Śmierciak

Kobieta pływająca podczas weekendu skuterem wodnym po Jeziorze Rożnowskim w rejonie miejscowości Sienna, w gminie Gródek nad Dunajcem, nie zdołała opanować swojego środka lokomocji i w rezultacie ten wbił się w lewą burtę łodzi motorowej. 27-latka na skutek uderzenia wpadła do wody i straciła przytomność. Miała wiele szczęścia, bo w pobliżu, na pomoście Hotelu Heron, znajdowali się ludzie i oni natychmiast, ruszyli na pomoc. Na pomoc przybyli też policjanci z posterunku wodnego. Po wydobyciu kobiety z wody zdołano doprowadzić ją do stanu, w którym odzyskała przytomność. Była jednak ciężko ranna. Załoga przybyłego na miejsce ambulansu Pogotowia Ratunkowego zdiagnozowała u kobiety złamania żeber. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala.