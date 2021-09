Kalwaria Zebrzydowska. Urzędnicy wyliczyli, ile mniej pieniędzy dostanie gmina z podatków PIT. To ponad 5 mln zł. Chcą rekompensaty

Władze gminy Kalwaria Zebrzydowską chcą, by rząd zrekompensował im utracone pieniądze.

W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej(26.08) radni jednogłośnie poprzez aklamację poparli starania burmistrza Miasta o zaapelowanie do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zrekompensowania utraconych dochodów w formie np. subwencji wyrównawczej. Wcześniej taki apel wysłano pod koniec ub. roku.

Prośba władz samorządowych podyktowana jest tym, że drastycznie w 2021r. spadła roczna kwota dochodów Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty trochę ponad 19 mln zł a gdyby rząd nie odciął gmin od podatku PIT było by to 24,3 mln zł.