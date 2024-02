Kartki na Walentynki. Zobacz wyjątkowe obrazki z życzeniami i wierszykami dla zakochanych

14 lutego jest dla wielu zakochanych dniem celebrowania ich miłości. Nie masz pomysłu na piękne życzenia walentynkowe? Zobacz najlepsze wierszyki na Walentynki do wysłania SMS'em lub przez Facebooka. Mamy dla Ciebie gotowe propozycje kartek i obrazków walentynkowych z życzeniami.

14 lutego na całym świecie jest obchodzony jako Święto Zakochanych

W ten dzień pamiętamy o swoich drugich połówkach. Niezależnie od tego, czy planujecie wspólną kolację przy świecach, czy wyjście do kina, musicie wysłać miłego smsa swojej dziewczynie lub chłopakowi. Sprawdźcie nasze propozycje.

Najpiękniejsze wierszyki na Walentynki

Chciałabym uśmiech podać ci na dłoni

i niechaj ona twe dłonie dogoni,

a wtedy może uśmiechniesz się do mnie, chociażby skromnie.

Chciałabym uśmiech posłać ci w kopercie,

ale on wtedy gdzieś znajdzie się w stercie

i pewnie zaraz stanie się płaski, jak rzeczne piaski.

Chciałabym uśmiech ujrzeć na twej twarzy,

a przy tym jeszcze choć trochę pomarzyć,

że twoje serce uśmiecha się także w ogromnym kadrze. ***

Ufam przeznaczeniu, swym uczuciom,

swym pragnieniom i marzeniom.

Przeznaczenie zetknęło mnie z Tobą,

włada mną jedno uczucie - miłość do Ciebie,

pragnę tylko Ciebie, marzę o tym by zawsze być z Tobą.

***

Raz są w roku Walentynki,

Więc dla Swojej dziewczynki

Moc uścisków niesie wciąż

Zakochany wiecznie - mąż Gdy na mnie patrzysz nie umiem wypowiedzieć słowa...

Gdy się uśmiechasz dech mi zapiera...

Gdy mnie przytulasz nie mogę zapomnieć tego uczucia...

Gdy jestem w Twoich ramionach czuję, że jestem kochana...

Gdy chcesz ze mną przebywać czuję, że mnie kochasz...

Gdy uciekasz, by się ze mną spotkać czuję, że zależy Ci na mnie...

Wyrażę to w dwóch słowach: KOCHAM CIĘ! *** Jesteś najskrytszych marzeń spełnieniem,

jesteś mi rajem, wielką radością,

zawsze pozostań moją miłością.

Wyjątkowe życzenia walentynkowe

Dzień Świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

że chcą kochać i kochają!

***

Jak wyrazić to, co czuję?

W myślach pustka, w sercu ogień

Wiem, że Ciebie potrzebuję,

by lepszy był każdy życia dzień.

***

Kiedy pierwszy raz Cię ujrzałem,

moje serce mocniej zabiło.

Sam się tego nie spodziewałem,

moje życie się w mgnieniu odmieniło.

Dziś, w święto zakochanych, na oczy przejrzałem

i chcę Ci powiedzieć, że się zakochałem.

MOJA WALENTYNKO! *** Dam Ci serce me czerwone,

W nim gorąca miłość płonie.

Ty mi dasz serduszko Twoje

- Pokochamy się oboje!

Dlaczego Cię kocham, najdroższy,

Pomimo tylu Twych wad?

Odpowiedź jest zwykła, najprostsza:

- Przy Tobie pięknieje świat.

Wiersze na Walentynki: krótkie życzenia SMS

Słowa - to żart,

Uśmiech - to wiatr,

Serca - gorące,

Oczy - błyszczące,

A nasza miłość

To cudny kwiat ***

Że buziaki - to tak

że z daleka - to fakt

że dla Ciebie - to też

a od kogo to wiesz:)

***

Mamy dzisiaj Walentynki,

święto chłopca i dziewczynki.

Takich co to się kochają

no i sobie też ufają..

Nawet słoniki porcelanowe,

Kotki, żyrafy całe pluszowe,

Dziś wysyłają swe Walentynki...

Ja wrzucam moją do Twojej skrzynki

Śląc w niej całusy takie gorące,

Jakby wysłało je samo słońce!

Złap je i spróbuj domyślić się

Kto tak szalenie pokochał Cię

Najładniejszy wierszyk na Walentynki

Kiedy szukasz ucieczki przed światem

I zamykasz się w samym sobie,

To pamiętaj, że po to jest miłość,

Aby dać ją drugiej osobie! *** Pokochałam oczy Twe I chcę patrzeć tylko w nie. usta Twe Pokochałam także je. Choć chwilę trwały Podobałeś mi się cały. Wszystko Twoje miłe jest, , każdy gest. Za ten wiersz nie gniewaj się, Bo naprawdę KOCHAM CIĘ. *** Jesteś moim życia tchnieniem,

spełnionym najpiękniejszym marzeniem,

słońcem gorącym, kwiatem pachnącym,

lekiem ból kojącym, celem życia wiodącym,

nieustającą miłością, wielką radością.

