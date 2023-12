Kartki świąteczne online do pobrania za darmo. PIĘKNE ŻYCZENIA na Boże Narodzenie 2023 od serca dla rodziny i znajomych

Kartki świąteczne z życzeniami na Boże Narodzenie

Wierszyki i życzenia na Boże Narodzenie

Niech spłynie miłość w serca ludzi na te Święta

Z serc ludzkich niech na drzewa płynie i zwierzęta

Na rybę, co w basenie w sklepie wolno kona

Na ściętą jodłę, co nie będzie już zielona

To czas miłości, czas empatii, zrozumienia

Do ryb, do drzew niech cicho płyną te życzenia

I niech to pojmą ludzie światli, ludzie prości

Nie warte nic te Święta bez miłości

***

W ten magiczny, świąteczny czas

Niech będzie radosny każdy z Was...

Kolorowej choinki, kolęd śpiewania,

Miodowego makowca, przy wigilijnym stole biesiadowania.

Bogatego Mikołaja, złotej gwiazdki z nieba,

Śnieżnego opłatka, a w Nowym Roku wszystkiego czego nam trzeba!

***

Kiedyś trzej mędrcy ze Wschodu

rzucili rodzinne gniazda,

by odbyć podróż w nieznane,

gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda.

Choć droga była niełatwa,

trudy znosili z ochotą,

niosąc bogactwa swych krajów-

mirrę, kadzidło i złoto.

A gdy Dzieciątko ujrzeli,

upadli przed Nim na twarze,

nie wiedząc, co tak naprawdę

przynieśli Maleństwu w darze.

Że znosząc trudy podróży

za gwiazdą lśniącą na niebie

ofiarowali Dziecinie

największy dar - samych siebie.

Ja także chcę pójść ich śladem,

ku Gwieździe, co w dali lśni,

by zanieść w darze Dzieciątku

swe serce, uśmiech i łzy.

***