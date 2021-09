Kiedyś ważył 118 kg. Arkadiusz Pydych z Nowego Sącza schudł i wystartował w Top Model. 26-latek zachwycił urodą Joannę Krupę [ZDJĘCIA] Ant

Urodził się we Włoszech, ale wychował w Nowym Sączu. Mieszkał przy ul. Sucharskiego i chodził najpierw do Szkoły Podstawowej nr 18, a potem do Zespołu Szkół nr 3. Później wyjechał do Krakowa, a teraz usłyszała o nim cała Polska. Arkadiusz Pydych wziął udział w 10 edycji Top Model i od razu zdobył serca nie tylko widzów programu. Jego urodą zachwycone było całe jury, a szczególnie Joanna Krupa. - Jest przepiękny - mówiła w programie.