Życzenia i kartki na Dzień Dziecka - dla dorosłych dzieci. Mądre, wzruszające, wesołe i krótkie życzenia dla córki i dla syna

Wita Was słoneczny ranek,

tyle dzisiaj niespodzianek,

tyle przygód czeka nas.

Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !

Dzisiaj święto wszystkich dzieci –

to szczególny dla nas dzień.

Jasne złote słonko świeci,

spoza chmur uśmiecha się.

Dzisiaj święto wszystkich dzieci

Niech nam pięknie słońce świeci

Wszyscy śmieją się od rana

Każda buzia roześmiana

Czar zabawy dziś panuje

Każde serce się raduje.

Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają

Tak życzenia Wam składają...

W dniu Dnia Dziecka życzę wszystkiego, czego pragniesz, by się wszystko spełniło,

by to co dobre Twoim było.