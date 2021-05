Kobieca energia zawładnie Kazimierzem. Od 25 czerwca jubileuszowy Festiwal Kultury Żydowskiej

Motywem przewodnim 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej będzie ogień. O jego znaczeniach w żydowskiej tradycji opowiedzą Anda Rottenberg, Ernest Niemczyk, Boaz Pash, Jacek Leociak i Janusz Makuch. Od rana do wieczora w festiwalowym namiocie odbywać się będą spotkania literackie, dyskusje, zajęcia dla seniorów, audycje muzyczne na żywo, filmy, śniadania szabatowe, koncerty.

W programie literackim pojawi się twórczość Stanisława Lema, Bernardo Kucińskiego, Piotra Smolara. Do repertuaru FKŻ wracają też filmy, na ekranie pojawią się m.in. przedwojenny „Golem” i „Masel Tov Coctail” opowiadający o życiu żydowskich imigrantów w Niemczech.

Koncerty, które co roku przyciągają na Kazimierz mieszkańców i turystów, odbywać się będą także w festiwalowym namiocie, Collegium Maius oraz w nowo otwartej hali Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie zagra Łona i Weber and The Pimps. Dla miłośników innych brzmień będą tradycyjnie sety DJ-skie, muzyka klasyczna z programem współczesnych żydowskich kompozytorów, biały śpiew żeńskiego zespołu Gurgilitza czy koncert Janka Młynarskiego.