Konferencja Fame MMA 20 w Tauron Arenie. Gorąca atmosfera i masa emocji. Wśród zawodników zawrzało WYWIAD, ZDJĘCIA

W poniedziałek, 5 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się konferencja poprzedzająca sobotnią jubileuszową galę Fame MMA 20. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych widzów, czekających na swoich internetowych idoli pod Małą Halą. Nic dziwnego, bo podczas konferencji... było gorąco. Wśród zawodników zawrzało - w ruch poszły pięści, kopniaki i nie tylko. Zobaczcie sami i posłuchajcie co na ten temat myślą sami zawodnicy. WIDEO, ZDJĘCIA

Konferencja Fame MMA 20 rozpoczęła się o godz. 20.00 w Małej Hali krakowskiej Tauron Areny jako jedno z wydarzeń poprzedzających 20. galę federacji Fame, która odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 lutego, w tym samym miejscu. Konferencja złożona była z trzech paneli, prowadzonych przez Huberta Mściwujewskiego oraz Sylwestra Wardęgę. Podczas każdego z nich na scenie pojawiali się poszczególni zawodnicy Fame, którzy odpowiadali na zadawane pytania oraz... dość intensywnie ze sobą dyskutowali. W pewnych momentach aż zbyt intensywnie... Zobacz, jakie dymy zadziały się podczas poniedziałkowej konferencji! Obejrzyj zdjęcia z wydarzenia, klikając w "PRZYCISK GALERIA"!

I panel: Paulina Kozłowska, Murcix, Jakub Kosecki, Tuszol, Tomek Olejnik, Wronek, Daro Lew, Xayoo

Pierwszy panel zdecydowanie należał do tych mocnych. W dość intensywną potyczkę słowną wdali się bowiem zawodnicy Tomek Olejnik wraz ze swoim przeciwnikiem - młodym Wronkiem oraz jego przyjacielem z branży, Tuszolem. Podczas dyskusji panów niestety nie obeszło się bez wyzwisk, wulgaryzmów, a w pewnym momencie doszło nawet do rękoczynów. Pierwszy zaatakował Tuszol, kopiąc siedzącego przy stole Olejnika. Ten jednak nie pozostał mu dłużny, podobnie jak Wronek.

Poddymić próbował również piłkarz Jakub Kosecki, debiutujący we freakfightach. Sportowiec wdał się w dyskusję z włodarzem federacji Michałem Baronem odnośnie "swojego statusu społecznego", osiągnięć życiowych oraz zasięgów - a wszystko to dlatego, by w sobotę wyjść do oktagonu jako drugi.

II panel - WIELKI TURNIEJ: Amadeusz Ferrari, Krycha, Arkadiusz Tańcula, Wiewiór, Filipek, Dawid Malczyński, Josef Bratan, Adrian Polak

Kolejny panel również nie zawiódł. Tym razem pierwsze skrzypce grał Amadeusz Ferrari oraz Maksymilian Wiewiórka, którzy nie szczędzili wyzwisk w swoją stronę. W kłótni padło wiele niecenzuralnych słów, ale największym zdziwieniem był cios zadany przez Ferrariego. Wiewiór został uderzony pięścią w twarz, co wzbudziło duże kontrowersje i emocje zarówno wśród publiczności, jak i pozostałych zawodników.

Nie brakło także klasycznej potyczki słownej pomiędzy Arkadiuszem Tańculą oraz Ferrarim, która, po ostatnim Fame MMA 19, zyskała już chyba miano tradycji.

III panel: Boxdel, Don Kasjo, Natan Marcoń, Piotr Szeliga, Norman Parke, Michał Pasternak

Ostatnia część konferencji to dosłownie wisienka na torcie. Furorę udało się zrobić Kasjuszowi, któremu talentu do performance nie można odmówić! Tym razem Don Kasjo podczas panelu nie tylko "wyjaśnił" swojego przeciwnika Boxdela, ale również rozpoczął dyskusję z włodarzem federacji Wojtkiem Golą, wyzywając go na pojedynek.

Swoje trzy grosze dorzucił również Natan Marcoń, który w sobotę zmierzy się z Piotrem Szeligą w dość niecodziennej formule. Szeli będzie bowiem walczył... jedną ręką. Podczas pojedynku jego lewa ręka zostanie przywiązana pasem do tułowia tak, aby zawodnik nie mógł nią manewrować. Dlaczego? Posłuchajcie, co o tej inicjatywie ma do powiedzenia sam Szeliga, oglądając nasz wywiad.

