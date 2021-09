Kot zaklinował się we wnętrznościach samochodu. Akcja ratunkowa pracowników KTOZ

Opis akcji na Facebooku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:

"Już kończyliśmy pracę, już prawie byliśmy w domu, już witaliśmy się z gąską… Ale zadzwonił telefon. Trzeba jechać do Szczyglic: gdzieś w samochodzie miauczy kot, nie widać go, na miejscu jest trzech mechaników, którzy zdemontowali to, co w warunkach polowych zdemontować się dało i nic.

Kiciuś bryknął sobie w głąb samochodowych bebeszków i ani mu się śni wychodzić.

Akcja ma miejsce na parkingu pod sklepem. Stoi na nim samochód z miauczącą zawartością, a obok – jego lekko zrozpaczona właścicielka, która - jak się okazało – tkwiła na miejscu od prawie trzech godzin. Ścieżkę dźwiękową zapewnia szalejąca kosiarka, jakiś wyjątkowo hałaśliwy egzemplarz. Na miejscu kota też bym nie wyszedł. Zaczęliśmy zatem od spacyfikowania warczącej bestii. Jej operator (czy tam pogromca) spojrzał na nas, co prawda, nieco dziwnie, ale - widząc determinację w spojrzeniu – uległ, uciszył potwora i oddał się mniej hałasogennym pracom.