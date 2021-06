Kraków. 50 nowych autobusów elektrycznych już wozi pasażerów [ZDJĘCIA]

Po zakończeniu dostaw udział pojazdów zeroemisyjnych we flocie krakowskiego przewoźnika zwiększył się do ok. 14 proc. (W MPK podkreślają, że to więcej niż zakłada ustawa o elektromobilności – od 2022 roku udział pojazdów zeroemisyjnych w taborze MPK SA powinien wynosić co najmniej 10 proc.).

Zamówienie 50 nowych przegubowych elektryków było możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. MPK SA w 2019 roku wzięło udział w naborze wniosków prowadzonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Proces oceny wniosków o dofinansowanie trwał plisko 10 miesięcy i formalnie zakończył się 21 listopada 2019 r., kiedy to CUPT ogłosił informację o zakończeniu oceny.