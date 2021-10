Kraków. 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich [ZDJĘCIA]

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował nową formę życia ideałami Ewangelii. Nazywał ich Braćmi i Siostrami.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Świętego Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu do Polski franciszkanów: do Wrocławia w 1236 i do Krakowa w 1237 roku.

W okresie średniowiecza i w dalszych wiekach III Zakon zrzeszał osoby z różnych stanów i zawodów. Należeli do niego także duchowni w tym klerycy, księża diecezjalni, biskupi, kardynałowie. Prowadzone apostolskie dzieła upadły w okresie międzywojennym, a szczególnie podczas okupacji hitlerowskiej, a następnie stalinowskiej.

Po II wojnie światowej trudny okres władzy komunistycznej Franciszkański Zakon Świecki przetrwał dzięki wsparciu i życzliwości kapłanów.

Odrodzenie Zakonu nastąpiło nastąpiło po II Soborze Watykańskim i zatwierdzeniu przez papieża Pawła VI Reguły Zakonu Franciszkanów Świeckich.