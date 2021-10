Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej: Kolejne zmiany w ruchu

Od 11 października do odwołania zmieni się organizacja ruchu w rejonie ronda na ul. Mackiewicza. Od tego dnia od 9.00 wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy na ul. Siewnej w kierunku północnym. Objazd do ul. Mackiewicza z wykorzystaniem ul. Górnickiego. Tego dnia dla ruchu kołowego otwarta zostanie za to ul. Pachońskiego – będzie tam możliwy ruch w jednym kierunku od ul. Górnickiego do ul. Mackiewicza. Od 11 października zmieni się też układ skrzyżowania Mackiewicza – Siewna – Pachońskiego. Rondo będzie działać jako skrzyżowanie z czterema wlotami, gdzie pierwszeństwo będą mieli kierowcy jadący ul. Mackiewicza w kierunku północnym.