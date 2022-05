Kraków. Chcesz mieć mikrołąkę na balkonie? Urzędnicy miejscy deklarują pomoc Maz

123 rf

Krakowianie mogą zgłosić się do jednego z kilkudziesięciu punktów, w których odbiorą nasiona do stworzenia tak zwanej nanołączki. Chodzi nie tylko o to, aby uatrakcyjnić swój balkon - projekt ma również pomóc pszczołom i innym owadom zapylającym.