Kraków. Gdzie w czasie wakacji udać się po pomoc medyczną?

W momencie kiedy nasz stan zdrowia gwałtownie się pogorszy lub gwałtownie zachorujemy, warto mieć na uwadze dokąd możemy się udać po pomoc medyczną. W samym Krakowie znajdziemy setki punktów czynnych całodobowo i od święta, w których czeka na nas fachowa pomoc medyczna i, co najważniejsze, zostanie nam udzielona bez względu na to, gdzie mieszkamy i do którego lekarza POZ jesteśmy zapisani. Lekarz pełniący dyżur może nam doradzić zarówno przez telefon, jak i w placówce medycznej, a w szczególnych wypadkach w trakcie wizyty w naszym domu.

Pomoc medyczna w nocy, dzień wolny bądź święto może być udzielona w wypadku: gwałtownego zachorowania bądź pogorszenia samopoczucia, ale tylko wówczas kiedy naszemu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a domowe sposoby nie przyniosły poprawy. Z pomocy medyka bądź pielęgniarki możemy również skorzystać w chwili, gdy obawiamy się, że zbyt długo czekając na pomoc, negatywnie wpłyniemy na swoje samopoczucie.