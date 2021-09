Kraków. Gmina sprzedaje mieszkania m.in. na Kazimierzu i w Podgórzu, w zabytkowych kamienicach i w blokach Małgorzata Mrowiec

Od prawie 24 do ponad 90 metrów kwadratowych mają mieszkania, które gmina postanowiła wystawić na przetarg. Do kupienia są lokale w zabytkowych kamienicach w sercu Krakowa - np. przy ul. Augustiańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. Katarzyny - jak też mieszkanie we współczesnym 11-piętrowcu przy ul. Walerego Sławka czy kameralnym bloku z lat 50. XX wieku na osiedlu Sportowym w Nowej Hucie. Przetargi na gminne mieszkania odbędą się pod koniec września i w październiku. Wcześniej każdy zainteresowany może obejrzeć lokale w wyznaczonych terminach - pierwsze z nich 7 września.