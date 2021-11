Kraków jednak nie przystroi się na święta? Miejskie służby mają już tydzień zwłoki. Firma, która przegrała przetarg, złożyła odwołanie

Tak miał wyglądać Kraków w świątecznym okresie 2021

Dekoracja świąteczna przez dwa kolejne lata - bo na taki okres w przetargu poszukiwano wykonawcy - ma być utrzymana w złotej i srebrnej kolorystyce, co nawiązuje do złotych i srebrnych nici, "którymi brukselscy mistrzowie tkali arrasy" - jak tłumaczył krakowski magistrat. Na ulicach i placach Starego Miasta od ostatnich dni listopada aż do końca stycznia miały królować rzeźby świetlne czerpiące z bogactwa szczególnie arrasów krajobrazowo-zwierzęcych, a więc przewidziano, że pojawią się tu świetliste jelenie, wielbłądy, żyrafy, rajski ptak. Specjalnie dla Krakowa stworzone ozdoby - m.in. choinki, girlandy nad ulicami, bańki, dekoracje lamp oraz mostów - wykorzystują także motywy roślinne znane z arrasów wawelskich. Na Plantach i w parku Krakowskim zaplanowaną atrakcją są przestrzenne rzeźby inspirowane krużgankami arkadowymi na Wawelu.