Kraków. Jest rządowy projekt dotyczący inwestycji na igrzyska europejskie 2023. Władze miasta nie są zadowolone

- Projekt specustawy dotyczącej igrzysk, jak i towarzyszącego jej rozporządzenia nie spełnia oczekiwań i nie jest odzwierciedleniem tego, co wcześniej zostało wynegocjowane. W rozporządzeniu nie znalazły się wszystkie planowane inwestycje sportowe. Nie ujęto też przedsięwzięć infrastrukturalnych. Jeżeli nawet niektórych inwestycji nie da się zrealizować do igrzysk, to środki można przeznaczyć na inne zadania - komentuje Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej.