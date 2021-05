Kraków. Kiedy maturzyści pisali egzamin z języka polskiego, policja otrzymała informacje o kilkudziesięciu alarmach bombowych Marcin Banasik

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie fałszywych alarmów Fot. Lukasz Kaczanowski Następne

Kiedy we wtorek maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego do funkcjonariuszy krakowskiej policji zaczęły masowo wpływać informacje, że w poszczególnych placówkach podłożono bomby. Do wskazanych miejsc zostali wysłani mundurowi i strażacy. Po zbadaniu wskazanych punktów okazało się, że nie ma zagrożenia, a alarmy są fałszywe. Policja wszczęła dochodzenia w tej sprawie.