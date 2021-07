Kraków. Maleńczuk domaga się uniewinnienia, a działacz pro-life chce kary więzienia w zawieszeniu dla muzyka

Sąd rejonowy wymierzył oskarżonemu muzykowi grzywę 6 tys. zł i nakazał zapłatę tysiąca zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego oraz pokrycie kosztów jego adwokata w wysokości 1848 zł. Strona pokrzywdzona domaga się jednego miesiąca pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, z uwagi na motyw sprawcy oraz okoliczności dokonania przestępstwa. Zdaniem adwokata działacza pro-life pokrzywdzony został zaatakowany tylko dlatego, że korzystał ze swojego fundamentalnego prawa do głoszenia poglądów.

Do incydentu doszło dokładnie cztery lata temu 17 grudnia 2016 r. na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie odbywała się pikieta pięciu osób z Fundacji Prawo do Życia. Pikietujący trzymali dwa transparenty, na których były zdjęcia płodów ludzkich z aborcji. Mieli też nagłośnienie i puszczali nagranie na temat usuwania ciąży. W sąsiedztwie była demonstracja Komitetu Obrony Demokracji, w której brał udział Maleńczuk. Do tego punktu relacje obu mężczyzn są zbieżne, potem już nie.