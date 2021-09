Kraków. Miasto przygotowuje się do budowy premetra. Inwestycję może zatrzymać kolejne referendum Piotr Tymczak

Miasto przygotowało materiały do przetargu w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy premetra ze Wzgórz Krzesławickich do Bronowic. Pierwszy etap inwestycji z tunele pod centrum ma zostać zrealizowany do 2033 r. Radni przypominają jednak, że mieszkańcy w referendum w 2014 r. opowiedzieli się za budową metra, a to nie to samo, co tramwaj w tunelu. Planują powołanie zespołu, który przygotuje pytania do kolejnego referendum, jakie mogłoby się odbyć w przyszłym roku i przyznają, że gdyby miałoby powstać premetro, to powinno się zapytać mieszkańców, czy chcą takiego rozwiązania.