Kraków. Ograniczają ruch na Długiej. Przesunięta likwidacja ścieżki rowerowej na Grzegórzeckiej

W urzędzie podkreślają, że strefa ograniczonego ruchu zostaje wprowadzona na ul. Długiej, na odcinku od ul. Szlak do ul. Słowiańskiej, a więc tam, gdzie najczęściej dochodziło do zatrzymań tramwajów spowodowanych nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

Ma poprawić się punktualność tramwajów

- Nowa organizacja ruchu na ulicy Długiej w znacznym stopniu poprawi punktualność i płynność ruchu komunikacji zbiorowej. Działania te wpisują się w podjętą w 2019 roku przez Radę Miasta Krakowa uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta Krakowa w zakresie zapewnienia przejezdności dla tramwajów na ulicy Długiej - wyjaśniają w magistracie.

Upoważnienie do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu mają mieszkańcy z abonamentem postojowym typu K (do sektora A1, A2, A3, A4) w godz. 18–10 i 13–14 (wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej) oraz m.in.

rowery, dorożki konne, korpus konsularny, korpus dyplomatyczny, taksówki, poczta, hulajnogi elektryczne, służby specjalne, służby miejskie, oznakowana pomoc medyczna, dojeżdżający na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego,

komunikacja miejska, motocykle, pojazdy z zezwoleniem zarządu drogi.