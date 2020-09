Kraków. Pandemia nie załamała rynku wynajmu mieszkań. Właścicielom nieruchomości pomogły... banki

- Rynek wynajmu mieszkań to giełda papierów wartościowych, gdzie wszystko może się zmienić w ciągu kilku dni, a nawet godzin. Tutaj zmiany zachodzą wolniej i okazuje się, że nawet spowolnienie gospodarki w całym kraju nie ma dużego wpływu na wahania cen – mówi Piotr Krochmal.

Już teraz jednak widać pewne ożywienie na lokalnym rynku wynajmu mieszkań. Na internetowych portalach ogłoszeniowych z dnia na dzień pojawia się coraz więcej ogłoszeń wynajmu pokoi i całych mieszkań dla studentów. Ceny, co prawda, są nieco niższe w stosunku do tych sprzed roku, ale jak zapewnia Piotr Krochmal,z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, 15-20 proc. spadek cen spowodowany zdalnym nauczaniem na wiosnę będzie odbudowywany.

Największy spadek cen wynajmu zanotowano w czerwcu i lipcu, ale nie były to żadna gwałtowna obniżka. Wynajmujący, którzy na początku lipca zamieścili ogłoszenia i nie udało im się znaleźć klientów przez pierwsze dwa tygodnie, obniżyli ceny o 100 do 200 zł.

Ekspert od rynku nieruchomości wskazuje, że średnia cena mieszkanie dwupokojowego pokoje w okolicy centrum miasta oscyluje między 1500-1600 zł. Za każdy dodatkowy pokój trzeba dopłacić ok. 500 zł. Z kolei za pokój w mieszkaniu trzeba zapłacić od 600 zł do ponad 1000 zł.

Piotr Krochmal uważa, że nawet jeśli nie wszyscy studenci wrócą do Krakowa na rok akademicki to rynek na tym nie ucierpi. - Część osób, która planowały kupić mieszkanie nie będą mogły tego zrobić , bo banki odmówiły im kredytów – wyjaśnia ekspert.

Trzeba jednak pamiętać, że w związku z coraz większym zagrożeniem koronawirusem zainteresowanie wynajmem mieszkań przez młodych może być we wrześniu i październiku zdecydowanie mniejsze niż w latach poprzednich. Nakłada się na to spodziewany brak turystów zagranicznych, korzystających dotąd masowo z najmu krótkoterminowego. Z drugiej strony – przybywa pod Wawelem przybyszy z Polski i świata zatrudnionych w miejscowych centrach obsługi biznesu.

W Krakowie te różnice nie są już tak znaczne, zwłaszcza jeśli mówimy o lokalach dla siebie. Za wynajęcie małego mieszkania trzeba zapłacić średnio ok. 1,8 tys. zł miesięcznie, a rata kredytu za takie mieszkanie wynosi 1,7 tys. zł, więc ci, którzy zdecydują się na zakup, będą „do przodu” po 100 zł miesięcznie.

Jeśli ktoś zainwestował w mieszkanie po to, by je wynajmować, wciąż na tym nie straci: niezależnie od wielkości lokum rentowność takiej inwestycji wciąż przekracza 5 proc. – pod jednym fundamentalnym warunkiem; że mieszkanie jest wynajęte za przeciętną stawkę przez okrągły rok.

Ilu studentów poszukuje mieszkania i jaka jest pula mieszkań na wynajem? Jednym z bardziej rzetelnych i nielicznych opracowań na ten temat jest analiza wykonana przez bankowe Centrum AMRON we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Stowarzyszeniem Właścicieli Mieszkań na Wynajem „Mieszkanicznik”.

Wynika z niej, że statystyczny student najczęściej nie jest najemcą, lecz mieszka z rodziną lub przyjaciółmi (40%) bądź posiada własną nieruchomość (15%). Najem prywatnej nieruchomości deklarował co trzeci ankietowany (38%), zaś zakwaterowanie w akademiku – 7% uczestników badania. Co ciekawe, rośnie odsetek studentów, którzy już na pierwszym roku mieszkają we własnym mieszkaniu.