Kraków. W końcu rozpocznie się przebudowa al. 29 Listopada. Kluczowa decyzja podpisana

Al. 29 Listopada przebudowana ma zostać na liczącym niemal trzy kilometry odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do granic miasta. Droga zostanie rozbudowana do dwóch, a miejscami trzech, pasów w każdym z kierunków. Powstaną nowe skrzyżowania, infrastruktura dla rowerzystów i pieszych.

- Rozpoczęcie przebudowy alei 29 Listopada to kluczowa informacja dla mieszkańców północy Krakowa oraz tych miejscowości, którzy od północy wjeżdżają do miasta - mówi wojewoda Łukasz Kmita. W poniedziałek, 31 sierpnia, potwierdził, że decyzja pozwalająca na rozpoczęcie inwestycji została podpisana i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

"Inwestycja ta, wspólnie z budową tramwaju do Górki Narodowej, zrewolucjonizuje system transportowy na północy Krakowa, co wyraźnie odczują na plus mieszkańcy tego rejonu miasta, aczkolwiek nie tylko oni. Przebudowana aleja będzie miała korzystny wpływ na usprawnienie ruchu przy wjeździe i wyjeździe z Krakowa" - zapowiadali krakowskim magistracie.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami urzędników miejskich rozbudowa al. 29 Listopada miała rozpocząć się już w 2018 roku. Termin ten był jednak wielokrotnie przekładany. Przykładowo w czerwcu 2019 roku okazało się, że wykonawca inwestycji... po raz kolejny musiał złożyć wniosek o wydanie kluczowego dokumentu, bez którego nie mogą ruszyć roboty budowlane. – Mamy nadzieję, że tym razem te kwestie, które były przyczyną nierozpatrzenia pierwszego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostały przez wykonawcę uregulowane – informował Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.