Kraków. Powstaje mapa przestępczości. Wkrótce sprawdzimy, jak bezpieczne jest miejsce, w którym żyjemy

Kradzieże, rozboje, wadnalizm

Nad mapą pracują urzędnicy z referatu analiz bezpieczeństwa i rozwoju monitoringu wizyjnego, którym zarządza Przemysław Waśniowski. Znajdziemy na niej informacje o wykroczeniach i przestępstwach, do których doszło na terenie miasta, takich jak m.in. kradzieże, rozboje, akty wandalizmu. Nie znajdziemy tam statystyk odnoszących się do zabójstw (jest ich kilka w roku), czy wykroczeń popełnionych w mieszkaniach czy w garażach. To narzędzie ma odnosić się do miejsc w przestrzeni publicznej.

Sprawdź swój heksagon

Mapa będzie podzielona na heksagony, czyli wielokąty o sześciu bokach. Każdy z nich będzie obejmował obszar około 5 tys. m2, czyli pół hektara. Poziom uszczegółowienia prezentowanych danych będzie na tyle mały, aby niemożliwe było ustalenie, kto na konkretnej ulicy padł np. ofiarą pobicia czy został okradziony.