Kraków. Pożar mieszkania w szkole. Nie żyje jedna osoba

NOWE Kraków. Pierwsza krakowska farma miejska powstaje w Parku Kleparskim [ZDJĘCIA]

Fundacja All In z Dolnych Młynów przeniosła się do Parku Kleparskiego. Nową bazę udało się stworzyć dzięki współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. Działa tu szafodzielnia, książkodzielnia, jadłodzielnia oraz ecoswap. Prowadzone są warsztaty Urbanfarm. Co to za miejsce? Zobaczcie zdjęcia!