Kraków. Prezydent Majchrowski i radni będą zarabiać więcej

Po podwyżce na pracę radnych krakowscy podatnicy będą musieli wydawać ok. 2,2 mln zł rocznie. Radni mają dostać też wyrównanie za okres od 1 sierpnia do końca roku. To ok. 270 tys. złotych.

Skąd w ogóle temat zmiany w wynagrodzeniach władz Krakowa? W połowie roku Sejm przegłosował ustawę dotyczącą podwyżek wynagrodzeń dla samorządowców. Za przyjęciem nowych przepisów rękę podniosło 267 posłów, przeciwnych było 166, a 20 wstrzymało się od głosu. Ustawa podnosi tylko maksymalne progi uposażenia radnych gmin oraz prezydentów miast, natomiast sama z siebie nie tworzy podwyżek. Musi tu być zgoda rady wyrażona w głosowaniu.

Podwyżki dla polityków w czasie kryzysu gospodarczego związanego z pandemią mogą dziwić i denerwować mieszkańców. Argumentem za ich wprowadzeniem jest jednak fakt, że prezydent tak dużego miasta jak Kraków zarabia mniej niż niektórzy szefowie jednostek i spółek miejskich, którzy mu podlegają. Z kolei w przypadku radnych ich pensje nie były zmieniane od wielu lat, w 2002 roku było to ok 2,3 tys. zł. A tymczasem rosło średnie wynagrodzenie w gospodarce, teraz wynosi ono 5,8 tys. zł.