Kraków. Rozbudowa ulicy Klasztornej wkracza w kolejny etap. Co czeka kierowców?

I dodają, że wykonywane są też przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków położonych wzdłuż ul. Klasztornej. - Wkrótce robotnicy zajmą się przyłączami domów i budynków znajdujących się po wschodniej stronie ulicy. W miejscach, gdzie zakończono już roboty z kanalizacją sanitarną lub deszczową, wykonawca zasypując wykop, wykonując jednocześnie dodatkową stabilizację gruntu, a następnie pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi. Poza budową kanalizacji sanitarnej i opadowej są wymienianie sieci telekomunikacyjne i elektryczne - dodają w ZIM.

Teren objęty pracami jest zamknięty dla ruchu tranzytowego, który został skierowany na trasę objazdową ulicami Podbipięty, Giedroycia, Ptaszyckiego i al. Jana Pawła II. Na ul. Klasztornej dopuszczony jest jedynie dojazd do posesji, sklepów i punktów usługowych oraz ruch pojazdów uprzywilejowanych i komunikacji miejskiej w Krakowie.

Przypomnijmy, że rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy prowadzona jest od 16 kwietnia. Zadanie, którego wykonawcą jest firma Handlowo-Usługowa INSTBUD, będzie kosztować ok. 25 mln zł.

W ramach zadania wymieniane są sieci podziemne, pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym, odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki, przebudowane będą przystanki autobusowe. Tam, gdzie jest to konieczne, zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Oprócz samej ulicy Klasztornej, remontu doczekają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300 metrach lokalnych dróg.