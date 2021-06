Kraków. Seria rozbojów w mieście. Użyto gazu

W trakcie patrolowania przyległych ulic zauważyli dwie osoby odpowiadające podanemu opisowi, które wylegitymowali. Był to 34-letni mieszkaniec Krakowa oraz 26-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego. Pobity mężczyzna wskazał, że to oni pobili go i ukradli mu pieniądze z portfela.

9 czerwca br. kryminalni z Komisariatu Policji V w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Skawinie udali się do jednego z mieszkań w gminie Skawina, w którym zamieszkiwać miała podejrzewana o rozbój osoba. Drzwi do lokalu otworzyła kobieta, która przebywała tam w towarzystwie mężczyzny. W trakcie legitymowania oznajmił on, że nie posiada przy sobie dokumentu tożsamości. Zarówno mężczyzna jak i kobieta podali policjantom dane, które jak się później okazało, były nieprawdziwe. Policjanci w trakcie kontroli znaleźli jednak przy mężczyźnie jego dowód osobisty. Okazało się, że jest on właśnie tym, którego poszukiwali. W związku z tym 18-latek został zatrzymany. W związku z wprowadzeniem funkcjonariuszy w błąd co do tożsamości zostanie skierowany przeciwko obu osobom wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto kryminalni przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, gdzie zabezpieczyli m.in. ręczny miotacz gazu oraz odzież należącą do 15-latka.