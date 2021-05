Kraków. Strażacy na pomoc mamie zamkniętej przez dziecko na balkonie [ZDJĘCIA]

FLESZ - Polacy masowo ruszyli do lombardów

Do takiej sytuacji doszło w bloku przy ul. Dobrego Pasterza. Kobieta wyszła na balkon i wieszała pranie. To wtedy córeczka zamknęła ją na balkonie. Zatrzaśnięta mama potrzebowała pomocy, by znaleźć się z powrotem w mieszkaniu, gdzie było jej dziecko.

Takiej pomocy udzielili jej strażacy, którzy na miejscu zjawili się z drabiną mechaniczną. Jak przekazał nam Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, akcja zakończyła się sukcesem, i to w krótkim czasie - po niecałej półgodzinie od zgłoszenia.