Kraków. Tworzą park rzeczny Wilga. Czy przyroda zostanie uszanowana?

Drugi etap obejmuje odcinek od ul. Brożka do ul. Do Wilgi. Jest kontynuacją prac realizowanych w zeszłym roku, obejmujących obszar Lasku Kopty – od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka.

Elementami wspólnymi obu etapów są ścieżki piesze, ścieżka rowerowa z oświetleniem oraz mała architektura. W ramach drugiego etapu wykonana została dodatkowo ścieżka edukacyjna i pochylnia umożliwiająca komfortowy dostęp do parku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Utworzone zostały place do piknikowania, teren pod klasę leśną czy miejsce spotkań w formie ławek ustawionych na planie okręgu. Na ścieżce zdrowia zamontowano pojedyncze elementy do ćwiczeń.

Obszar drugiego etapu został podzielony na dwie strefy. W bezpośrednim otoczeniu infrastruktury częstotliwość zabiegów podyktowana będzie względami bezpieczeństwa. Pozostałe tereny, wchodzące w skład strefy przyrodniczej, zostaną pozostawione bez ingerencji i zabiegi pielęgnacyjne będą ograniczone do minimum. Na całym terenie parku zachowane zostały różne formy martwego drewna – kłody drzew, pnie czy gałęzie.