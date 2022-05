Kraków. Utrudnienia przez budowę linii tramwajowej do Górki Narodowej

Utrudnienia mają związek z budową Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Górkę Narodową. Tym razem wykonawca rozpocznie budowę dojazdu do mającego pomieścić 95 pojazdów parkingu Park&Ride u zbiegu ulicy Pachońskiego i Trasy Wolbromskiej. To kolejny etap inwestycji realizowanej w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", dzięki której powstaje pięciokilometrowy odcinek linii tramwajowej, która ma umożliwić dostanie się komunikacją miejską z północnym obrzeży miasta do jego centrum w około 20 minut.