Kraków. Uwaga kierowcy! Nowa organizacja ruchu na moście Grunwaldzkim, bo ten się sypie!

Most w Krakowie w złym stanie

Ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, że most Grunwaldzki bezpiecznie posłuży mieszkańcom maksymalnie do 2038 roku. Docelowo zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie zupełnie nowa przeprawa łącząca Stare Miasto i Dębniki.

Nowa organizacja ruchu na moście Grunwaldzkim

Nowa, stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona jeszcze w czerwcu. Będzie obowiązywało ograniczenie tonażu do 7,5 tony oraz wyłączenie z ruchu samochodowego skrajnego pasa jezdni, od strony Wawelu i przeznaczenia go pod ścieżkę rowerową. Będzie więc taka sama, jak ta która funkcjonowała na moście kilka lat temu. Będzie ona obowiązywała do czasu wybudowania nowej przeprawy.

Jednocześnie trwają przygotowania do remontu mostu. Pod koniec maja Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał firmę, która opracuje projekt prac remontowych oraz pozyska niezbędne decyzje do jego wykonania. Zgodnie z umową, ma na to czas do marca przyszłego roku.

Dopiero po opracowaniu dokumentacji, ZDMK zaplanuje ogłoszenie przetarg na przeprowadzenie prac remontowych. Będzie to na przełomie II i III kwartału 2025 r. Obejmą one na pewno wymianę nawierzchni jezdni i torowiska oraz naprawę płyty żelbetowej. Przy okazji, przebudowany zostanie również ciepłociąg. Dokładny zakres koniecznych do wykonania prac, poznamy po przygotowaniu projektu.

