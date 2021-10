Kraków. Wielomilionowe inwestycje Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ubiegłym roku uczelnia zakończyła modernizację budynku UJ przy ul. Reymonta 4 na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. W budynku zlokalizowano nową serwerownię UJ, jak też Archiwum UJ, w którym długości półek regałów wynosi ponad 8 km. Przebudowany i rozbudowany został budynek biurowo-dydaktyczny UJ przy ul. Ingardena 6 - na potrzeby Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz Instytutu Psychologii. Zakończono też modernizację budynku Dużego Paderevianum na potrzeby Wydziału Filologicznego oraz przebudowę i remont konserwatorski budynku Dworu w Modlnicy.

Obecnie trwa m.in. budowa Uczelnianego Centrum Sportowego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W ramach tej inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i rugby z trybuną na 330 miejsc, boisko wielofunkcyjne, boiska do siatkówki plażowej, cztery korty tenisowe, siłownia zewnętrzna, budynek zaplecza sportowo-socjalnego oraz infrastruktura towarzysząca. Planowany koszt to 26 mln złotych.