Kraków. Wybrzuszają się nie tylko szyny, ale również... ulica Sławkowska. Niedawno była remontowana!

Wielka fałda na Sławkowskiej pojawiła się na wysokości Plant, popękały łączenia, zatańczyła kostka brukowa, można skakać na rowerach, a gdyby był śnieg, to i na nartach. Może pękła rura pod spodem i wylana woda podbiła do góry nawierzchnię? Zapytaliśmy.

- Byliśmy na miejscu, ale wstępnie ustalono, że to nie awaria na sieci wodociągowej - odpowiada Robert Żurek, rzecznik prasowy Wodociągów Miasta Krakowa.

Zatem możliwe, ze coś się stało z samą drogą, jej pobbudową. Poprosiliśmy o stanowisko Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Czekamy, bo przecież trwa długi weekend. Widać, że ktoś był na miejscu, bo postawiono słupki i rozciągnięto taśmy, by zabezpieczyć miejsce tego niecodziennego zjawiska budowlanego.

Sprawa może jednak niepokoić tych, którym zależy na miejskiej kasie, czyli pieniądzach wszystkich krakowian. Remont niespełna czterystu metrów jezdni łączącej Planty i ulice Basztową z Rynkiem Głównym kosztował ok. 12 mln 600 tys. złotych. Przebudowa ulicy zaczęła się we wrześniu 2018 roku. Prace miały zająć kilka tygodni, a zakończyły się... w kwietniu roku 2019! Były opóźnienia, utrudnienia dla pieszych, ale wszystko po to by reprezentacyjna ulica Krakowa była bez wad. I bez drzew, ale to już inna historia.