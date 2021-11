Krynica-Zdrój. Ogromne korki przy rondzie Prymasa Wyszyńskiego, w sezonie nawet kilometrowe zatory. Po latach znaleźli na to sposób

Miniony sezon letni w Krynicy-Zdrój był rekordowy. Tłumy turystów i kuracjuszy oblegały uzdrowisko, uciążliwe korki szczególnie w tym roku odczuwali wszyscy. Kuracjusze wypoczywający w Krynicy oraz sami mieszkańcy są zgodni – korki w uzdrowisku są i to niemałe. Tworzą się zwłaszcza w weekendy i w okresie wypoczynkowym zarówno letnim jak i zimowym.

- Problem jest od dawna. Wystarczy mały zabieg, żeby to odblokować, zlikwidować przejście dla pieszych, które jest od kościoła do Perły i puścić je na deptak. Winne jest temu to rondo, ludzie wychodzą z kościoła i potem idą na deptak, blokują dwa pasy przejazdu - mówi taksówkarz Janusz Maćkowiak, który od pięciu lat mieszka w Krynicy-Zdrój.