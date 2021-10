Łabowa. Nocny wypadek motocyklisty na Drodze do Krzyża Stanisław Śmierciak

OSP Łabowa

W sobotę wieczór motocyklista rozbił się na lokalnej szosie, Drodze do Krzyża, w miejscowości Łabowa, położonej w połowie trasy z Nowego Sącza do Krynicy-Zdroju. Ranny trafił do szpitala.