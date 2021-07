Limanowszczyzna. Ponad 30 milionów zł trafi do samorządów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do Małopolski trafi prawie 10 procent z puli ponad 3 mld zł na inwestycje drogowe.

- Dzięki decyzji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego do Małopolski trafi kolejne, ogromne wsparcie. Łącznie 30 288 194 zł dla Ziemi Limanowskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to realna pomoc dla samorządów. To lepsza jakość dróg lokalnych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu limanowskiego. Te środki pozwolą na remont, rozbudowę i budowę dróg o łącznej długości niemal 31 km – mówił podczas spotkania wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.